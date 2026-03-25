Las exportaciones no tradicionales pesqueras de Perú aumentan en 118,5 % en enero pasado

El desempeño durante el primer mes del año estuvo explicado principalmente por el incremento de 150 % en el volumen exportado, asociado a una mayor disponibilidad de biomasa de pota (calamar gigante), precisó el banco emisor.

En ese sentido, destacaron los envíos de pota congelada y en conserva, que fueron 26 y 15 veces mayores respecto a lo registrado en enero del año anterior, además de los mayores despachos de pescados congelados (con un incremento de 285 %), camarones (34,6 %) y conchas de abanico (32,5 %).

Sin embargo, el BCRP precisó que el precio promedio de exportación de este sector registró una caída interanual de 12,6 %, precisamente por la mayor oferta de pota peruana.

El banco central también indicó que las exportaciones de productos agropecuarios peruanos alcanzaron los 1.185 millones de dólares en enero, un monto mayor en 5,3 % respecto al mismo mes de 2025, cuando llegaron a 1.125 millones de dólares.

Esto se dio tras la expansión interanual de 10,4 % del volumen exportado, que se sustentó en los mayores envíos de arándanos, con un avance de 14,3 % al final de su campaña, paltas (aguacates), con un 49,2 % a inicios de su campaña, y alimentos para camarones, con un 39,7 %.

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Además, de manufacturas de cacao como el cacao en polvo, en 16 %, chocolates, en 237 %, y pasta de cacao sin desgrasar, en 61,1 %.