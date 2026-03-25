Las visitas de extranjeros a Argentina crecen el 11,7 % interanual en febrero

El Instituto Nacional de Estadística y Censos del país suramericano (Indec) indicó que los 534.200 turistas que ingresaron en Argentina en el segundo mes del año supusieron un ascenso del 8 % con respecto al mismo periodo de 2025.

El turismo receptivo llegó principalmente de Chile (21,1 % del total), Europa (19,5 %), Estados Unidos y Canadá (13,8 %) y Brasil (13 %), de acuerdo con el informe del Indec.

En febrero llegaron además al país 317.800 extranjeros que ingresaron sin pasar una noche en territorio argentino, un fenómeno que se concentra en ciudades fronterizas o en visitas de un día a Buenos Aires por vía aérea, terrestre o fluvial.

Esta cifra de los denominados excursionistas subió el 18,5 % en comparación con la de febrero de 2025.

En cuanto a los datos de turismo emisor, el informe del Indec precisa que en febrero salieron del país suramericano unos 2,1 millones de residentes -un 11,1 % menos que hace un año-, de los que 1,6 millones fueron turistas y 543.400, excursionistas.

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Se trata de la tercera caída consecutiva en las salidas de argentinos al exterior, las cuales habían registrado crecimiento desde marzo de 2024.