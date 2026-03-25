Los incendios en maleza se acercan a los 2.000 en El Salvador y los forestales suman 140

Solano puntualizó que entre el 1 de enero y el 24 de marzo del año en curso se contabilizan 1.900 incendios en maleza, 815 más que el mismo período en 2025, lo que significa un aumento de un 75 %.

Entre tanto, la cantidad de siniestros forestales se ha elevado en un 438 % al pasar de 26 entre enero y marzo de 2025 a 140 en la actualidad, apuntó el director de Bomberos.

Uno de esos incendios forestales se registró la noche del martes en el cerro San Jacinto, cercano a la capital de San Salvador, donde el fuego consumió aproximadamente 10 hectáreas de tierra.

Este incendio, aseguró Solano, fue controlado con el trabajo de 69 personas, entre elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Fuerza Armada y el cuerpo de socorro Cruz Verde.

Señaló que en este año "muchas" hectáreas de tierra han sido afectadas por los incendios y, sin brindar una cifra general de las afectaciones, apuntó que entre las zonas afectadas están "terrenos ubicados en el departamento de Ahuachapán con 180 hectáreas quemadas", cerros en la oriental zona de Usulután y áreas del volcán Chaparrastique (este) con 200 hectáreas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"En algunas otras zonas se registran hasta 500 hectáreas afectadas", indicó.

Solano explicó que las causas que producen estos incendios son distintas, pero apuntó que entre las principales están "el tirar colillas en las orillas de la carretera que entre las altas temperaturas, la ausencia de lluvia y los vientos, generan los elementos necesarios para que la colilla encienda esa maleza".

También la quema de basura, "el mal" manejo de fogatas y las acciones de personas pirómanas que "les place ver fuego", dijo.

Aseguró que, a pesar del aumento de incendios, la institución que lidera "está fortalecida, funciona, cuenta con equipo de última tecnología" y que "los tiempos de respuesta han mejorado para hacer frente a los distintos eventos y emergencias que se presenten".

El Cuerpo de Bomberos, con 800 miembros operativos, también registra en este año 314 incendios estructurales, 170 en basureros y 120 en coches.

El Salvador continúa bajo alerta amarilla, decretada el pasado 31 de enero, debido al incremento de incendios forestales por los fuertes vientos que se han registrado y la época seca.