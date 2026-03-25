Los partidos políticos británicos tendrán prohibido aceptar donaciones en criptomonedas

"Actuaremos con decisión para proteger nuestra democracia", dijo hoy Starmer en la sesión semanal de control al jefe de Gobierno en la Cámara de los Comunes, tras darse a conocer un informe independiente que alerta sobre el impacto de esa divisa digital.

El llamado informe Rycroft sobre criptomonedas ha expuesto las "graves amenazas" que plantean y ha recomendado la prohibición, para lo que habrá que legislar, a fin de evitar una interferencia extranjera en las donaciones a los partidos.

Liderado por el antiguo funcionario Philip Rycroft, el informe concluyó hoy que el anonimato y las dificultades para rastrear los criptoactivos representan un alto riesgo "inaceptable" para la integridad de la democracia británica.

Advirtió de que el uso de la inteligencia artificial (AI) permitiría dividir grandes donaciones ilegales en miles de micro-pagos imposibles de rastrear.

Las recomendaciones tienen un efecto sobre todo para el partido populista de derechas Reform UK, liderado por Nigel Farage, que ha sido el principal promotor de aceptar donaciones en criptomonedas.

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"Espero que esto sea bien recibido en toda la cámara. Solo hay un líder de un partido que ha demostrado que dirá cualquier cosa, por muy divisiva que sea, si le pagan por ello", dijo Starmer en clara referencia a Farage.

Rycroft, que instó al Gobierno a actuar con rapidez sobre la prohibición, también propuso limitar el monto de las donaciones de votantes británicos residentes en el extranjero.

"El Gobierno debería legislar en el Proyecto de Ley de Representación del Pueblo para introducir una moratoria sobre las donaciones políticas realizadas con criptoactivos", resaltó.