Meloni purga su Gobierno tras el varapalo del referéndum

Hasta hace pocos días el horizonte político de Meloni, en el último tramo de una legislatura que concluirá en 2027, estaba limpio de nubarrones pero han surgido inesperadamente con su fracaso en el referéndum al que sometió su importante reforma de la magistratura.

El resultado más inmediato ha sido la alegría de una oposición de centro-izquierda que rechazaba en bloque la reforma y que celebró casi incrédula su triunfo; pero también el disgusto de los partidos en el Gobierno y de la mandataria ante su primera gran derrota.

Y las repercusiones no han tardado mucho en llegar. En la tarde del martes presentaron su dimisión dos altos cargos a los que se responsabiliza del batacazo: el subsecretario del Ministerio de Justicia, Andrea Delmastro, y la jefa de Gabinete, Giusi Bartolozzi.

El primero, antiguo aliado de Meloni y miembro de su partido, los ultraderechistas Hermanos de Italia, ha sido una de las piedras en el zapato del Ejecutivo desde hace tiempo: su polémica más sonada ha sido su condena por revelar secretos sobre un preso anarquista.

Pero su mayor pecado ha sido torpedear la campaña al saberse que compartía una empresa con la hija de un conocido mafioso. Finalmente ha dimitido, aunque prometiendo que "nunca" hizo "nada incorrecto".

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La segunda, de la 'berlusconiana' Forza Italia, también irritó al Gobierno comparando a los jueces con "un pelotón de fusilamiento". A mayores, su futuro está comprometido por una investigación sobre la liberación de un criminal libio en un avión del estado italiano.

Pero no era suficiente en los planes de Meloni, que aspira a culminar su mandato y llegar limpia a unas elecciones generales.

Por eso, la mandataria sorprendió con un gesto del todo insólito: pidiendo públicamente y por escrito la dimisión de la ministra de Turismo, Daniela Santanchè, veterana exponente de su partido y salpicada por varios problemas judiciales.

La ministra intentó resistirse, llegando incluso a personarse esta mañana en su Ministerio, pero tras horas de presión desde el partido y de una oposición furibunda ha optado por dimitir de su cargo.

Lo ha hecho con una carta abierta en la que no esconde su "amargura": "Querida Giorgia, te presento, como has deseado públicamente, mi dimisión del cargo de ministra que quisiste encargarme y que creo que he desempeñado con mis mejores capacidades", empieza.

En la misiva, Santanchè defiende que su historial penal está "impoluto" y que, si se ha obstinado en aferrarse al cargo por algunas horas, era para que su renuncia no se vinculara al fracaso en el referéndum.

"No quisiera ser el chivo expiatorio de una derrota que ciertamente no ha sido determinada por mí", alegó.

Meloni, que ha vivido todo esta crisis mientras realizaba un viaje a Argelia en busca de más gas, no ha explicitado las razones por las que ha pedido la renuncia de una de sus ministras y aliadas.

Santanchè se ha convertido así en la segunda ministra que dimite en el Gobierno de Meloni desde que llegara al poder en 2022, después de la del extitular de Cultura, Gennaro Sangiuliano, en agosto de 2024 por un escándalo sentimental.

Con su salida del Ejecutivo quedaría desactivada la moción de censura que ya había presentado contra Santanchè la oposición del Partido Demócrata y del Movimiento Cinco Estrellas la próxima semana.

Esa votación habría puesto en un brete al partido de Meloni pues, para seguir las indicaciones de su líder, se habría visto obligado a votar junto a la oposición... algo del todo raro en el siempre impredecible escenario político italiano.