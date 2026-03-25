México continuará acuerdo con médicos cubanos pese a retirada de países latinoamericanos

“Nosotros tenemos un muy buen acuerdo que además nos ayuda mucho. Es decir, es un acuerdo bilateral de mucha ayuda para México”, afirmó durante su conferencia de prensa matutina.

Recordó, en concreto, que los especialistas cubanos fueron cruciales durante la pandemia de covid-19 y que actualmente atienden zonas remotas donde México tiene déficit de personal.

"Primero fueron los médicos cubanos quienes nos vinieron a ayudar durante la pandemia, (en) condiciones de mucha dificultad. Hacían falta médicos especialistas y quienes vinieron a ayudarnos fueron los médicos cubanos. Ahora nos ayudan en muchísimos lugares”, expresó.

Sheinbaum subrayó, asimismo, que los profesionales de la isla reciben remuneración directa y negó que trabajen bajo esquemas irregulares.

“Se les paga lo que se les tiene que pagar, o sea, ellos reciben su salario. No es que vengan aquí y les pague el gobierno cubano allá lo que quiera”, afirmó.

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Las declaraciones de la presidenta mexicana llegan en un momento en el que la presión diplomática de Estados Unidos está erosionando la influencia exterior de La Habana, que enfrenta el cierre de embajadas y la cancelación de misiones médicas en varios países.

En las últimas semanas, Ecuador y Costa Rica rompieron en la práctica relaciones diplomáticas con Cuba, mientras que Honduras, Guatemala y Jamaica cancelaron sus convenios de servicios médicos tras una fuerte campaña de Washington, que califica estos programas como “trabajos forzados”.

En este contexto, Sheinbaum destacó la postura distinta de México, pues aseguró que los médicos cubanos cubren espacios donde los especialistas mexicanos se van "en muchos lugares rurales donde necesitamos médicos especialistas ahí están (los cubanos)”.

Además, defendió la cooperación científica y médica con la isla, incluyendo vacunas y tratamientos especializados, como el de pie diabético.

“¿Cómo no vamos a darles oportunidad a un mexicano, una mexicana de que pueda tener acceso a un medicamento o un tratamiento?”, refirió.

Sheinbaum vinculó la relación con Cuba a los principios del llamado “humanismo mexicano” y a la obligación de brindar ayuda humanitaria.

“Nosotros damos la mano al que sufre, al que tiene problemas, porque ese es el pueblo de México, esa es la característica del pueblo de México”, dijo.

Mientras diversos gobiernos de la región se alejan de La Habana en medio de la presión estadounidense, México se mantiene como una de las voces más firmes en defensa de la cooperación con la isla, junto con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.