México defiende su derecho a elevar aranceles a China ante competencia desigual

Durante unas breves declaraciones a medios en la 82 Asamblea Anual de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), el funcionario sostuvo que México elevó una serie de aranceles porque estimó que existen condiciones desfavorables para productores nacionales en ramas como textiles, calzado y acero.

Según explicó Ebrard, la decisión no obedece a una postura contra China, sino a la necesidad de emparejar el terreno de competencia en sectores que, dijo, enfrentan importaciones con precios difíciles de igualar.

Como ejemplo, afirmó que el acero chino está llegando a México a 150 dólares por tonelada y señaló que, tras revisar información con la industria asentada en Monterrey, la conclusión fue que esos productos no pagan las mismas cargas o cuentan con subsidios relevantes.

A su juicio, esa diferencia distorsiona el mercado y coloca en desventaja a las empresas locales.

El secretario extendió ese argumento al sector automotor y aseguró que también hay vehículos con precios por debajo de inventario, lo que, advirtió, puede quebrar a cualquier competidor si sale al mercado con costos superiores.

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“Pusimos aranceles para que el piso, que está muy disparejo, a favor, de estas empresas empiece a emparejarse. Ese es un derecho que México tiene. Nosotros no tenemos nada contra China ni contra ningún otro país”, afirmó.

Además, defendió que es una medida legítima conforme a las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y recordó que China también ha recurrido a estos instrumentos.

Por su parte, Ebrard afirmó que México podrá alcanzar un acuerdo comercial con Estados Unidos aun si no se concreta la revisión formal del Tratado entre México, EE.UU. y Canadá (T-MEC) , al apostar que el país mantendrá una posición preferente frente a otras economías en medio del giro proteccionista de la Administración de Donald Trump.

Ebrard explicó que la semana pasada se realizó la primera ronda formal de conversaciones entre México y Estados Unidos, con cuatro mesas de trabajo centradas, entre otros temas, en elevar la producción de Norteamérica y reducir la dependencia de Asia en insumos estratégicos, sobre todo en farmacéutica.

También dijo que México puso sobre la mesa su rechazo a los aranceles y a los cambios constantes de reglas, al advertir que esa incertidumbre frena la integración regional.

El funcionario defendió que, pese a las presiones comerciales, México conserva una ventaja que ningún otro socio de Washington, salvo Canadá, mantiene en términos comparables, pues recordó que el 85 % de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos no paga aranceles, lo que lo coloca “la mejor situación del mundo” para negociar. EFE