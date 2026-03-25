México mantiene apoyo a Michelle Bachelet para dirigir la ONU pese a que Chile no lo haga

"Nosotros vamos a seguir apoyándola. Tengo una llamada con ella pronto. Se puede hacer (seguir apoyándola). No necesariamente se tiene que apoyar una persona del país. Se puede hacer y los argumentos por los cuales la apoyamos siguen siendo válidos", expresó la mandataria mexicana en su conferencia de prensa diaria.

La decisión de Kast de retirar su apoyo a Bachelet fue difundida este martes a través de un comunicado, en el que aseguró haber "llegado a la convicción que el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura".

Al respecto, Sheinbaum defendió la candidatura de Bachelet al ser una mujer con "mucha experiencia" y que "busca la paz en el mundo", al tiempo que puso en valor el hecho de que fuera dos veces presidenta de Chile.

"Tiene una idea de la construcción de derechos y de la salida pacífica de todos los conflictos y de reconstruir Naciones Unidas como un organismo de resolución de conflictos internacionales y de una carta de derechos para todas las personas en el mundo, entre otros de sus atributos. Entonces consideramos que Bachelet es una persona ideal para dirigir Naciones Unidas", señaló.

Tras la retirada del apoyo de Chile, la mandataria indicó que "vamos a ver" cuál es la postura del Gobierno brasileño, el otro país que sostenía la candidatura.

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Sin embargo, reiteró el respaldo tras haber hablado con el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, y la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, quien tiene "mucho conocimiento de Naciones Unidas y del servicio exterior".

A través de un comunicado, la propia Bachelet, de 74 años, aseguró este martes que insistirá en su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas y afirmó que su "disposición a contribuir permanece intacta".

El expresidente Gabriel Boric (2022-2026) confirmó la candidatura de Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas en su discurso ante la Asamblea General del organismo en septiembre pasado, postulación que fue formalizada en febrero poco antes del cambio de mando en Chile.

Bachelet, quien tiene un notable recorrido en el organismo internacional, donde fue directora ejecutiva de ONU Mujeres y secretaria general adjunta, partía entre las favoritas ya que la rotación del cargo apunta a que asuma un candidato latinoamericano y que por primera vez en la historia podría ser una mujer.