México recoge 128 toneladas de residuos y da ayuda para afectados por derrame en el Golfo

En un comunicado, las autoridades señalaron que autoridades federales mantienen labores integrales para atender la contingencia, que inició el pasado 1 de marzo.

Las autoridades detallaron que, a la fecha, se han retirado alrededor de 128 toneladas de residuos impregnados de crudo a lo largo de más de 165 kilómetros de litoral, y se ha logrado confinar la dispersión en puntos estratégicos para evitar la propagación hacia ecosistemas sensibles.

Entre los apoyos anunciados, están la destinación de combustible al municipio de Pajapan, con un suministro de 100.000 litros valorado en más de 20 millones de pesos (1,12 millones de dólares), y 15 millones de pesos (850.000 dólares) adicionales del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA) para la adquisición de artes de pesca para cooperativas y pescadores afectados.

Además, desde el 17 de marzo opera una unidad médica móvil en los municipios impactados, y se ha contratado temporalmente a pobladores para labores de saneamiento.

Asimismo, detallaron que los trabajos de limpieza se concentran en costas de Veracruz y Tabasco, en el sureste de México, donde brigadas interinstitucionales realizan limpieza de playas, manglares y cuerpos de agua afectados por hidrocarburo.

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También aseguraron que mantienen una investigación técnica y científica para determinar el origen del hidrocarburo detectado en el Golfo, con el uso de imágenes satelitales, drones y sobrevuelos de la Armada de México, además de monitoreo de corrientes marinas y revisión de infraestructura marítima y portuaria.

El Gobierno mexicano aprovechó para negar que las imágenes ampliamente difundidas por la organización Greenpeace, quien aseguró que el derrame ha impactado más de 630 kilómetros de litoral, correspondan a imágenes satelitales reales.

El operativo de limpieza está siendo llevado a cabo por las Secretarías de Marina (Semar), de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Petróleos Mexicanos (Pemex), y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Las dependencias indicaron que, una vez identificado el origen del incidente, se procederá conforme al marco legal vigente para deslindar responsabilidades y aplicar posibles sanciones, al tiempo que se continuará con medidas de remediación, restauración de ecosistemas y compensación a los sectores afectados.