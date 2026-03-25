Museo mexicano Jumex transforma emoción del fútbol en arte contemporáneo rumbo al Mundial

La colección reúne la mirada de 60 artistas nacionales e internacionales y pertenece a la exposición 'Fútbol y Arte. Esa misma emoción', la cual abrirá sus puertas al público el próximo 28 de marzo en la capital mexicana, donde la fiebre por el balón crece todos los días al ser una de las sedes más importantes del la justa mundialista.

Para el historiador y curador mexicano, Guillermo Santamarina, esta es una oportunidad con la que el arte contemporáneo encauza el calor mundialista "en una reflexión crítica que deconstruye algunos de los elementos" que han conformado al balompié desde principios del siglo XX.

"El diseño perfecto del fútbol también puede ser la materia para una identidad que no lo es, de ese imaginario colectivo: poético, incompleto, accidental y bestial", dijo a EFE Santamarina.

Por ello, esta exhibición esquiva la estructura vertical de las grandes marcas para abrazar la imperfección de este deporte que se ha universalizado porque "solo necesita de una superficie y de gente jugando la una contra la otra", destacó el arquitecto mexicano Mauricio Rocha, responsable de construir una cancha de tierra en una de las galerías del museo.

"El 99 % de las personas en el mundo juega fútbol en una superficie de tierra, arena o cemento. Las canchas de pasto sintético son un privilegio", explicó a EFE sobre esta superficie terrosa que diseñó con la intención de que los visitantes conecten con las obras, pero también con la experiencia tan humana de rodar un balón.

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Según Santamarina, esas experiencias o "microhistorias" de unión en la cancha y en el estadio son las que han "forjado la identidad más fraternal" de este deporte a nivel global.

En ese sentido, la exposición visibiliza esa identidad a través de archivos fotográficos de personas pateando un balón en las periferias de la Ciudad de México, como lo hace el artista Mauricio Limón en su proyecto 'Política deportiva', o valorando los fracasos de la selección del país, como se aprecia en la pieza audiovisual 'Las trampas de la fe'.

De este fervor también brota el talento femenino, gracias a la artista mexicana Sofía Echeverri que trae al presente la Copa Mundial femenina celebrada en México en 1971, la cual nunca fue reconocida por la FIFA y sufrió las consecuencias del machismo de la época.

El recorrido también contempla 'Tribunas', una instalación escultórica realizada por el colectivo Tercerunquinto con butacas recicladas del ahora Estadio Banorte, para que los visitantes revivan la experiencia de sentarse en un recinto deportivo, que pese a su magnitud y disposición desigual, es posible sentirse unido con el otro.

'Fútbol y Arte. Esa misma emoción' es además un viaje en el tiempo que pone a disposición del público grandes figuras del arte contemporáneo como Jeff Koons, pero también muestra el blanco y negro de la cámara fotográfica de Graciela Iturbide y de la pintura de Juan O'Gorman, con la pieza ‘Retrato del niño César Martino Servín’.

También trasciende fronteras, como el deporte mismo, con obras de artistas de países provenientes de Kenia, Sudán, Brasil, Argentina, República Dominicana, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, China, entre otros.