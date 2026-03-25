Nigeria detiene a 18 personas vinculadas a la logística del grupo yihadista Boko Haram

Nairobi, 25 mar (EFE).- El Ejército de Nigeria detuvo a 18 personas vinculadas con el suministro de material y la logística del grupo yihadista Boko Haram cuando se disponían a realizar una entrega en la localidad de Gubio, en el estado de Borno (noreste), informaron este miércoles las Fuerzas Armadas del país africano.