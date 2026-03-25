ONG denuncia presiones contra hijo de exministro de Chávez para falsear su estado de salud

En la red social X, la ONG publicó un video en el que Margareth Baduel, activista y hermana de Josnars Baduel, aseguró que "quisieron obligar" a su hermano a que grabara un video con "efectos propagandísticos" para que "mintiera sobre su estado de salud".

Todo esto, prosiguió, luego de que la semana pasada ella denunciara que su hermano se encuentra en una condición "grave" de salud como "consecuencia de las torturas a las que fue sometido".

Detalló entonces que Josnars Baduel tiene una hernia umbilical e inguinal, ligamentos rotos en sus rodillas y en su hombro izquierdo, y aseguró que una junta médica del Estado determinó hace más de cuatro años que debía ser operado "con urgencia", pero hasta hoy "no ha recibido atención médica especializada".

Margareth Baduel indicó este miércoles que su hermano se negó a grabar el presunto video y recordó que él necesita cuatro operaciones.

Josnars Baduel fue detenido en 2020 y permanece en la cárcel El Rodeo I, en el estado Miranda (norte, cercano a Caracas).

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Está acusado de los presuntos delitos de terrorismo, asociación para delinquir y traición a la patria, y relacionado con la Operación Gedeón, una incursión marítima contra Nicolás Maduro, según el Gobierno.

Un total de 503 personas están detenidas por motivos políticos en Venezuela, entre ellos 44 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad, informó el martes la ONG Foro Penal, con base en un conteo hasta el 23 de marzo y mientras en el país continúa el proceso de amnistía.

El Gobierno niega que haya personas detenidas por motivos políticos y asegura que cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias organizaciones así como partidos políticos.