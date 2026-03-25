Perú otorga la máxima condecoración al presidente del Banco Central, Julio Velarde

En una ceremonia celebrada en el Palacio de Gobierno, Balcázar dijo que la condecoración a Velarde, de 73 años, "no solo celebra su distinguida carrera y su impecable trayectoria, sino también el valor de la continuidad técnica, de la responsabilidad institucional y la confianza pública", que se construye con coherencia y trabajo.

Destacó que, cuando una institución monetaria es sólida, el país gana "un ancla de seguridad cuando es previsible y competente", las empresas planifican e invierten, y "el Estado encuentra un marco de referencia para sus decisiones", al resaltar el trabajo de Velarde en el Banco Central.

"Al reconocer esta carrera, reconocemos el significado de una institución que debe mantenerse por encima de las coyunturas con profesionalismo y respeto", anotó.

En tal sentido, el mandatario interino añadió que Perú seguirá valorando "la excelencia" y la vocación institucional del experimentado economista al frente del banco emisor.

A su turno, Velarde, que fue nombrado como presidente del Banco Central por el fallecido expresidente Alan García en 2006 y ratificado por todos los siguientes que pasaron después, agradeció la conmemoración en nombre de todo el equipo del BCRP que ha cumplido, como dijo, la función que les fue asignada, que ha sido la estabilización de precios durante "el periodo más largo con la inflación más baja".

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Recordó que los periodos más graves para la economía peruana de los últimos 150 años fueron la Guerra con Chile (1879-1883) y la hiperinflación de los años 80, durante el primer gobierno de García (1985-1990).

"En los años 80, hubo tres años en que la inflación ha sido más de 1.000 %, y la consecuencia es retroceso en la economía y empobrecimiento", apuntó Velarde.

Actualmente, "más de la mitad de la población no ha vivido este periodo de hiperinflación, no sabe los sacrificios que costó, y esperamos que esos tiempos no se repitan", expresó el titular del BCRP al aludir a la edad mediana en Perú cifrada en 34 años.

Subrayó que "nos costó 36 años crecer de nuevo" y resaltó la autonomía del Banco Central para realizar su trabajo y mantener el equilibrio monetario en los últimos años.

Velarde ha comentado en los últimos meses que su sucesión en el cargo dependerá del próximo mandatario, que será elegido en los comicios de este año, y que, aunque consideraba prematuro proponer algunos nombres, señaló que existen profesionales capaces en la institución para sucederlo en el puesto.