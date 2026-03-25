Pezeshkian le dice a Macron que la indiferencia ante agresiones provocará inestabilidad

Pezeshkian criticó la postura de algunos países europeos y algunos funcionarios de la UE frente a la guerra en Irán, alegando que "cualquier indiferencia, apaciguamiento o cooperación con la agresión y la ilegalidad provocará inestabilidad en los pilares jurídicos y las normas internacionales, y sus consecuencias afectarán a todos los países".

Los dos presidentes hablaron ayer en una conversación en la que Macron le instó a que Teherán se comprometa "de buena fe en las negociaciones con el fin de abrir una vía hacia la desescalada" en la región de Oriente Medio.

"He recordado la absoluta necesidad de poner fin a los ataques inaceptables contra los países de la región, de preservar las infraestructuras energéticas y civiles y de restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz", agregó Macron, en un mensaje ayer en X, tras su entrevista telefónica con Pezeshkian.

La oficina de Pezeshkian informó hoy de la llamada donde no informó de si el presidente iraní se pronunció sobre esa petición de que se sienten a la mesa de diálogo pero subrayó la responsabilidad de Estados Unidos e Israel en la guerra que ha provocado que "el Estrecho de Ormuz sea inseguro y haya interrumpido la navegación".

"La comunidad internacional tiene el deber moral y legal de exigir responsabilidades a Estados Unidos y al régimen sionista y condenarlos por sus ataques ilegales contra Irán y el asesinato de personas", insistió Pezeshkian.

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Además, refiriéndose a la ofensiva que Israel mantiene en Líbano, el mandatario iraní apuntó que "la continua negligencia e indiferencia ante los actos criminales de Israel y las violaciones de la ley en los territorios ocupados, el Líbano y otros países de la región solo conducirán a la expansión del círculo de agresión del régimen y a una creciente inseguridad en la región y en el mundo".

El presidente francés también urgió a su homólogo iraní a que proporcione "un marco que permita responder a las expectativas de la comunidad internacional en lo relativo al programa nuclear y balístico de Irán, así como a sus actividades de desestabilización regional".