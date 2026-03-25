Precios del petróleo caen casi 6% luego de que Trump presentara plan de paz a Irán

Hacia las 00H30 GMT, el petróleo de Brent del mar del Norte bajaba un 5,92% hasta los 98,30 dólares.

El West Texas Intermediate (WTI), referente del mercado estadounidense, cedía un 5,01% hasta situarse en 87,72 dólares.

En los mercados asiáticos, el índice Nikkei de Japón y el Kospi de Corea del Sur subieron más de un 3%.

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Trump propuso el martes un plan de paz a Irán y se mostró optimista sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo, luego de volver a asegurar que Teherán y Washington negocian para tratar de poner fin a la guerra.

Irán, por su parte, anunció que permitirá el paso de buques petroleros “no hostiles” por el estrecho de Ormuz, ruta clave de los hidrocarburos mundiales.

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La caída del petróleo este miércoles se produjo después de que los precios subieran el día anterior, con los operadores mostrándose cautelosos ante la perspectiva de un acuerdo para poner fin a la guerra.