Premio Nobel de la Paz avisa: Utilizar armas nucleares traería efectos climáticos globales

Entre ellos, ha apuntado, la destrucción de la capa de ozono o el bloqueo de la luz solar, lo que daría lugar al fenómeno conocido como “invierno nuclear”, que se traduciría en un enfriamiento drástico del planeta con consecuencias desastrosas para los ecosistemas, la población y la economía.

Umaña, que ha participado esta mañana en un coloquio con el científico del CSIC Fernando Valladares y la ingeniera de telecomunicaciones Liubba El Haddi en el Ateneo de Madrid, ha recordado que el armamento nuclear no afecta exclusivamente al lugar señalado como objetivo y a la población que habita en él, sino que sus efectos se extienden con el tiempo y "generaciones enteras" sufren los efectos de la radiactividad.

Este especialista, que recibió el galardón Nobel en 2017 precisamente por encabezar la campaña internacional por la abolición de las armas nucleares, ha advertido de que las bombas actuales son "miles de veces más poderosas que las que arrasaron Hiroshima y Nagasaki" durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que su empleo en el conflicto del golfo Pérsico podría generar no solo millones de muertes, sino también una gran destrucción global.

Sin embargo, "tienen la última palabra" en un nuevo orden mundial que "deja de lado deliberadamente el derecho internacional" y donde "domina la ley de la fuerza" impulsada por Israel que "se refiere a los iraníes como enemigos bíblicos, deshumanizándolos" y creando una situación "peligrosísima".

Durante su intervención, Valladares ha señalado un ejemplo del impacto medioambiental "directo y agudo" que ya está teniendo la guerra: la “lluvia negra”, un fenómeno provocado por la acumulación de humo, hollín y partículas tóxicas procedentes, entre otras fuentes, de los incendios en instalaciones petroleras.

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Entre sus componentes figuran el trinitrotolueno (TNT) que "es muy tóxico y se dispersa fácilmente en los ecosistemas" o los compuestos exógenos presentes en la propulsión de misiles que "viajan hasta los acuíferos y se terminan acumulando en los vegetales que uno come".

La lluvia negra causa “toda una serie de efectos en cascada en la salud”, desde cefaleas hasta “efectos crónicos que pueden derivar en cáncer u otras enfermedades graves”, además de contaminar agua y tierra.