Presidente español reivindica en Parlamento el patriotismo de rechazar una guerra "ilegal"

"Callar (...) no es prudencia o lealtad, es un acto de cobardía y complicidad", advirtió el político, al mismo tiempo que recordaba las graves consecuencias de la guerra de Irak emprendida por Estados Unidos en 2023, que tuvo el apoyo político del Gobierno conservador español de entonces.

Ahora, por el contrario, "es un orgullo ser español", con el país convertido en "referente" internacional contra una guerra "ilegal, absurda y cruel", aseguró el gobernante socialista en el Congreso para explicar la posición de su Ejecutivo sobre el conflicto, que comenzó el 28 de febrero con los bombardeos de Israel y EE.UU..

Las duras críticas a la guerra y la negativa a que las fuerzas estadounidenses usen las bases españolas para ese fin ha tensado las relaciones de Washington con Madrid.

En un debate parlamentario áspero y fuertemente polarizado, el líder opositor conservador, Alberto Núñez Feijóo, acusó a Sánchez de ser un "matón", "perdedor" y "pacifista de pacotilla".

"No a la guerra y no a usted", le espetó antes de reclamar una vez más la convocatoria de elecciones anticipadas dada la debilidad parlamentaria del Ejecutivo de Sánchez, que gobierna en minoría y no ha presentado proyecto de presupuestos del Estado desde que comenzara la actual legislatura, en 2023.

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A su juicio, el presidente del Gobierno utiliza la política exterior para ocultar su proyecto político "agonizante".

El presidente de Vox (extrema derecha), Santiago Abascal, aseguró que Sánchez "se disfraza de pacifista", pero quiere la guerra, porque "el ruido de las explosiones oculta sus corruptelas".

Aludió así a casos judiciales que afectan a familiares directos y antiguos altos cargos del gobernante Partido Socialista.

Como argumento de los reproches cruzados, los dirigentes políticos españoles echaron mano de fotos: las imágenes difundidas por una agencia iraní que muestran una pegatina con el rostro de Sánchez adherida a un misil de Irán con su mensaje contra la guerra; y otra de Abascal con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Los aliados parlamentarios del Gobierno, un puñado de partidos de izquierda y de nacionalistas e independentistas vascos y catalanes, apoyaron la posición contra la guerra y el decreto de medidas para compensar los perjuicios económicos del conflicto, que votará el Congreso mañana, jueves.