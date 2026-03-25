Putin recibe en Moscú al primer ministro vietnamita tras firmar acuerdo de energía nucelar

La visita de tres días a Moscú del primer ministro vietnamita culminó con un encuentro con el mandatario ruso en el Kremlin.

Los contactos a nivel oficial comenzaron con conversaciones entre Minh Trinh y su homólogo ruso, Mijaíl Mishustin, quien se encuentra hoy en Kazajistán.

El enviado vietnamita se reunió también con los presidentes de las cámaras del parlamento ruso, Valentina Matvienko y Viacheslav Volodin, además de con el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia y exministro de Defensa, Serguéi Shoigú, quien ha viajado anteriormente al país asiático en varias ocasiones.

Ayer, Rusia y Vietnam firmaron un acuerdo de cooperación en la construcción de la que será la primera central nuclear en el país del Sudeste Asiático.

En un comunicado publicado este martes en el portal del Gobierno, Vietnam calificó como un "proyecto simbólico para la amistad" entre ambas naciones el acuerdo para la construcción de una central nuclear "con fines pacíficos", aunque sin aportar más detalles.

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Por su parte, la empresa estatal rusa Rosatom, especializada en energía nuclear, indicó en un comunicado que el proyecto, conocido como central nuclear Ninh Thuan 1, contempla la construcción de dos unidades de potencia de diseño ruso con reactores VVER 1200, con una capacidad instalada total de 2400 MW.

Alexéi Lijachov, director de Rosatom, dijo que este proyecto es "la base de una asociación industrial a largo plazo que fortalecerá la independencia energética de Vietnam y abrirá nuevas oportunidades para el crecimiento económico".

La última reunión entre los líderes de Rusia y Vietnam tuvo lugar en septiembre de 2025.