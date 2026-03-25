Restauración de los templos de Karnak desvela una estala funeraria del emperador Tiberio

Tras "más de dos años" de trabajo junto al Ministerio de Turismo egipcio, el CNRS aseguró en un comunicado que se dio con la estela al restaurar la puerta de la muralla norte del complejo de Karnak, atribuida al faraón Ramsés III (1184-1153 a.C.).

Tiberio dirigió el Imperio romano entre los años 14 y 37 después de Cristo como heredero de Augusto y pasó a la historia por, presuntamente, haber gobernado durante la crucifixión de Jesús, en torno al año 33.

La estela funeraria, hecha en arenisca y de unos 60 centímetros de altura, representa al emperador romano frente a los tres dioses egipcios venerados en Karnak: Amón-Ra, deidad fusionada de la creación y el sol; Mut, diosa del cielo; y Jonsu, dios de la Luna.

"Contiene, además, una inscripción jeroglífica de cinco líneas que celebra la renovación del muro de Amón-Ra para proteger su templo, lo cual corrobora las observaciones arqueológicas y arquitectónicas hechas a lo largo del proyecto", subraya el texto.

Los templos de Karnak, con una superficie de más de dos kilómetros cuadrados, comprenden tres grandes espacios delimitados por grandes muros que se construyeron a lo largo de dos milenios, entre los siglo XX y I antes de Cristo.

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La renovación de las puertas de la muralla de Ramsés III, de unos tres metros de altura y más de 5 metros de espesor, supone además la recuperación patrimonial de un espacio "en gran parte derruido e invadido por la vegetación" que, según el CNRS, fueron "negligidas durante mucho tiempo por los egiptólogos".

Para hacer posible la intervención, se han desmontado los restos de la puerta bloque a bloque y, previa documentación en tres dimensiones, se han recolocado sobre cimientos modernos para volver a dotar al monumento de la suficiente estabilidad.

Los trabajos de renovación han exigido la movilización de "todos los equipos de investigación" del Centro franco-egipcio de estudios de los templos, una plataforma pluridisciplinar dedicada al yacimiento desde su creación en 1967.

Los restos de la puerta vuelven a estar en pie en su emplazamiento original desde mayo de 2025, mientras que la estela funeraria del emperador será "próximamente publicada y expuesta en un museo".