Rusia advierte del riesgo de catástrofe ecológica en el Mediterráneo por daños a petrolero

"Los daños sufridos por el buque, así como los focos del incendio aún latente y las emisiones de gases podría tener consecuencias catastróficas para el entorno natural de los países costeros del Mediterráneo", dijo Nikolái Pátrushev, presidente del Colegio Marítimo de Rusia y asesor del Kremlin, según la agencia Interfax.

Lamentó que tanto los países de la zona como la Organización Marítima Internacional no hayan emitido comunicados en relación con el ataque al metanero, por lo que llamó a adoptar medidas coordinadas con el fin de prevenir la repetición de dichas situaciones en el futuro.

"La necesidad de estas medidas responde a que ahora el petrolero dañado está a la deriva en el sureste de las costas de Italia", señaló.

Añadió que, "dadas las condiciones meteorológicas, existe el riesgo de pierda el control en las aguas territoriales de Libia, Italia, Malta u otros países ribereños".

El Ministerio de Defensa del Gobierno de Unidad Nacional (GUN) en Libia aseguró este martes tener bajo control el buque ruso, que está siendo remolcado a lugar seguro, según las imágenes difundidas por Al Ahrar.

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La Defensa libia aseguró que supervisa de "forma directa y continua" la situación con ayuda de un remolcador marino para garantizar la ejecución segura y eficiente del plan de rescate cerca de las costas libias de Zuara, en el oeste del país.

A su vez, la Corporación Nacional de Petróleo (NOC, por sus siglas en inglés) activó planes de emergencia y movilizó a equipos técnicos para combatir vertidos o fugas del buque cisterna.

El pasado 4 de marzo, el Ministerio de Transportes de Rusia denunció un ataque con drones supuestamente ucranianos contra este buque, que quedó a la deriva en el mar con unas 900 toneladas de gasóleo y dos tanques de gas licuado.

El metanero 'Arctic Metagaz' es uno de los casi 600 buques sancionados por la Unión Europea (UE) con prohibición de acceso a puertos y de prestación de una amplia gama de servicios relacionados con el transporte marítimo.

Cinco países de la UE, entre ellos España, han advertido del "riesgo grave e inminente" de un desastre medioambiental por la presencia de ese buque en el mar.