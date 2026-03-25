Rusia aumentará su capacidad técnica para poder bloquear internet en el país para 2030

Según el plan de actividades para 2030 el Ministerio de Desarrollo Digital aumentó su presupuesto en 14.900 millones de rublos (184 millones de dólares), hasta alcanzar los 83.700 millones (1.037 millones de dólares), con la intención de destinar la mayor parte para aumentar la capacidad técnica para el bloqueo de la red de internet móvil.

Kommersant explica que la capacidad del equipo destinado al bloqueo de internet a partir de cada uno de los operadores de telecomunicaciones rusos es actualmente limitado.

Ello llevó a un fallo por sobrecarga de estas capacidades la noche del 22 al 23 de marzo, por lo que los usuarios durante un periodo de tiempo pudieron acceder a las plataformas bloqueadas.

De este modo, las autoridades tienen por objetivo abarcar todo el ancho del internet de Rusia, afirma el diario ruso.

En verano de 2025 comenzaron a experimentarse cortes de internet móvil en el país, y algunas regiones prácticamente han permanecido desconectadas desde entonces.

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Entre el 6 y el 24 de marzo las autoridades rusas bloquearon el acceso a internet en el centro de Moscú.

El Kremlin reconoció que los cortes se llevaban a cabo por motivos de seguridad nacional, después de que entrara este año en vigor una enmienda de ley que autoriza al Servicio Federal de Seguridad a exigir el corte de red por decisión del presidente ruso.

Según las autoridades, los bloqueos se realizan por motivos de seguridad debido a intentos de sabotaje por parte de la inteligencia ucraniana.

Según la prensa, solo la primera semana de restricciones en Moscú causó pérdidas de unos 5.000 millones de rublos, es decir casi 62 millones de dólares.