Rusia, indignada por ataque a la central nuclear iraní de Bushehr pese a promesa de Trump

"Parece que los agresores buscan deliberadamente provocar una gran catástrofe nuclear en la región para ocultar y justificar sus acciones criminales, que ya han causado numerosas víctimas inocentes entre la población civil iraní", señaló el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado.

Según Moscú, Estados Unidos e Israel deben comprender que si uno de los misiles impacta contra la unidad uno de Bushehr, las consecuencias "humanitarias y ecológicas serán irreversibles".

"Es un milagro que aún no se haya producido una tragedia. Sin embargo, los ataques se acercan cada vez más a la unidad operativa", agrega la nota.

La vida del personal de la central, incluidos los especialistas rusos, está bajo constante amenaza, señaló Exteriores, que calificó esta situación de "inaceptable".

La corporación atómica rusa Rosatom informó previamente que había evacuado este miércoles a 163 operarios de la central de Bushehr, que fue atacada el martes por segunda vez en una semana.

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En total, cerca de 300 especialistas continúan trabajando en Irán, aunque sólo "unas decenas se encuentran en la misma planta".

"La situación en la central nuclear de Bushehr sigue deteriorándose", añadieron desde Rosatom.

La Organización de Energía Atómica de Irán denunció anoche que los bombardeos de Israel y Estados Unidos tuvieron de nuevo como blanco la central nuclear de Bushehr.

Uno de los edificios técnicos de Bushehr, que fue construido por ingenieros rusos, ya fue alcanzado el pasado miércoles por un proyectil.

Esta central no había sido atacada aún, a diferencia de las plantas de enriquecimiento de uranio de Natanz e Isfahan.