Rusía prohíbe protestar en Moscú y San Petersburgo contra el bloqueo de internet

"Las manifestaciones en Moscú y San Petersburgo no fueron autorizadas, su celebración será ilegal", advirtió el grupo "Cisne Escarlata", que señaló que el motivo esgrimido por las autoridades para vetar las respectivas solicitudes fueron las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus.

El mensaje agrega que las personas que salgan a la calle para protestar ese día corren el riesgo de ser detenidas.

A la vez, indican que en ciudades como Penza o Vladímir las protestas contra los bloqueos de internet sí recibieron luz verde.

"Nuestra organización no tiene relación con esas manifestaciones, pero estamos agradecidos a sus organizadores por no quedarse de brazos cruzados", apuntó el canal de Telegram.

Hace dos días, las autoridades rusas ya prohibieron a la oposición celebrar el domingo protestas en varias ciudades de la región de Moscú contra los bloqueos de internet y de populares servicios de mensajería, argumentando que la situación epidemiológica no lo permite, informó el político opositor Boris Nadezhdin.

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Nadezhdin, el aspirante presidencial en 2024 que había convocado las manifestaciones, escribió en su cuenta de Telegram que se toma la respuesta de las autoridades como “una burla”.

“Todas las respuestas son iguales y parecen una burla. No podéis (reuniros) por el covid”, dijo.

A la vez, lamentó que otras manifestaciones en los mismos lugares sí se autorizan sin que la situación epidemiológica afecte sus celebraciones.

Previamente, también las autoridades de la capital rusa prohibieron actos de protesta por los bloqueos en internet, que había solicitado el partido opositor Yábloko para el 1 de marzo.

El mes pasado, varios medios rusos adelantaron que Telegram sería bloqueado definitivamente el 1 de abril.

Según medios independientes rusos, a día de hoy la popular red de mensajería, que contaba hasta hace poco con 100 millones de usuarios en Rusia, ya es inaccesible sin el uso de servicios VPN para eludir los bloqueos.

Las autoridades justifican la medida por el deseo de minimizar los casos de reclutamiento de personas para cometer distintos delitos que se realizan a través de esa popular aplicación.

El dueño de Telegram, Pável Dúrov, contra el que se ha abierto una causa penal, acusa, por su parte, al Gobierno ruso de censurar la libertad de expresión.