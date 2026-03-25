Rusia revisa sus cadenas de suministro energético por la guerra en Oriente Medio

"En cuanto al bloqueo del estrecho (de Ormuz), todos entendemos que cualquier cadena de suministro podría verse afectada. Por lo tanto, estamos replanteando las cadenas de suministro de energía que tendremos", dijo el ministro, citado por la agencia TASS.

Agregó que Moscú se centrará, principalmente, en el suministro de energía a los "vecinos más cercanos", con quienes comparte frontera, ya que ahí "existen menos riesgos".

"Pero también revisaremos la logística de otros suministros de productos petrolíferos", afirmó.

“El mundo entero tendrá que replantearse las cadenas de suministro y revaluar los riesgos. Creo que todos están estudiando esto profundamente”, opinó Tsiviliov.

En particular, reconoció que Rusia ahora está trabajando en nuevos contratos con varios países asiáticos a los que suministraba hidrocarburos.

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"Hemos recibido numerosas solicitudes de países asiáticos que recibían (nuestros) suministros y que vieron interrumpidas las cadenas de suministro", explicó.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, dijo recientemente que Rusia se planteará renunciar por completo a las entregas de hidrocarburos a Europa para redirigir los flujos a países amigos que no imponen sanciones a Moscú y que están dispuestos a firmar contratos a largo plazo.