Sánchez: las empresas españolas han perdido 100.000 millones en bolsa en un mes de guerra

Esto supone "casi 5.000 millones por cada día de guerra ilegal", según indicó durante su comparecencia en el Congreso para informar de la posición del Gobierno en este conflicto emprendido el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Sánchez aseguró que el escenario es "mucho peor" que en la guerra de Irak, con un potencial de impacto "mucho más amplio y profundo".

El primer mes de guerra, según destacó, ha tenido también como consecuencia 12.000 millones de dinero público gastado en operaciones militares y una "contracción severa del turismo, el comercio marítimo y el tráfico aéreo mundial".

Se refirió además al "incremento drástico del precio de los hidrocarburos, los fertilizantes y el helio, necesarios para el correcto funcionamiento de la economía mundial y la seguridad alimentaria de millones de personas".

En su balance económico del primer mes de conflicto, apuntó asimismo que en España el diésel y el gas han llegado a subir un 35 % y un 95 %, respectivamente, e incidió en que la guerra en Irán es un "desastre absoluto" que "nadie sabe cuánto va a durar".