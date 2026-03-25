Sheinbaum subraya "buena actitud" de EE.UU. tras primera reunión de revisión del T-MEC

"Sabemos lo que han significado los aranceles en autos, en acero, en aluminio que han impactado la economía nacional y a muchas de sus empresas, pero no perdamos la esperanza de que todo esto pueda ser renegociado en esta nueva etapa y realmente hay una buena actitud por parte del Gobierno de los Estados Unidos", afirmó la mandataria desde Monterrey.

Sheimbaum participó en la 82 Asamblea Anual de la Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra), Nuevo León, celebrada en la capital del estado al norte de México.

"Algo muy importante es que ya hay una mesa de trabajo formal para la revisión del Tratado", dijo durante la reunión.

Estados Unidos y México comenzaron la pasada semana en Washington las negociaciones presenciales para la revisión del acuerdo de libre comercio T-MEC, que también incluye a Canadá, un proceso incierto por la guerra arancelaria del presidente Trump.

La mandataria aseguró que hay mucha expectación para México ante esta próxima revisión del T-MEC, pero apuntó que espera que el pacto comercial salga fortalecido entre los tres socios norteamericanos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por otro lado, Sheinbaum también habló de la crisis que se vive a nivel mundial con el encarecimiento del petróleo a raíz de la situación que se vive en el Oriente Medio.

"Estamos viviendo en un mundo complejo y si hace cuatro semanas nos hubieran dicho que el precio del petróleo iba a estar a más de 100 dólares el barril nadie lo hubiera creído", señaló.

En el evento estuvieron presentes, entre otros, el secretario de Economía federal, Marcelo Ebrard; el gobernador de Nuevo León, Samuel García; el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos y el presidente de la Caintra Nuevo León, Jorge Santos Reyna.

En los últimos meses, Ebrard ha viajado de forma recurrente a la capital estadounidense para preparar la revisión del T-MEC, un tratado que entró en vigor el 1 de julio de 2020 y que en 2026 Estados Unidos, México y Canadá deben decidir si renuevan.

El T-MEC, que engloba el 30 % de la economía mundial, fue negociado durante el primer mandato de Trump y entró en vigor en 2020 en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al que el republicano consideraba perjudicial para Estados Unidos.