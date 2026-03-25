Sube a 33 la cifra de cuerpos hallados en una fosa común en Kenia, incluidos 25 niños

"La presencia de fosas comunes en el condado de Kericho debe investigarse a fondo, especialmente en lo que respecta a los 14 cuerpos enterrados, cifra que aumentó a 33 tras la exhumación de ayer", declaró Cherargei, senador del condado de Nandi, limítrofe con Kericho, en la Cámara Alta, citado por medios locales.

Chenargei también pidió una investigación exhaustiva, y mostró su preocupación por el hecho de que los hospitales puedan deshacerse de cuerpos no reclamados sin seguir los procedimientos legales adecuados.

En ese sentido, el legislador se hizo eco de un aviso emitido por el Hospital Nacional Kenyatta de Nairobi, el más grande del país, que indicó que 480 cuerpos permanecen sin reclamar, la mitad de ellos niños.

"Lo que hemos encontrado es muy inusual. Algunos de los cuerpos parecen venir de morgues, mientras que otros parecen proceder de hospitales", informó a los medios de comunicación el patólogo del Gobierno Richard Njoroge desde el cementerio en Kericho.

El Departamento de Homicidios de la Dirección de Investigaciones Criminales (DCI, agencia policial) de Kenia exhumó el martes la fosa después de que este fin de semana se descubriesen inicialmente 14 cuerpos en el mismo lugar.

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Además, fueron halladas hasta seis partes de cuerpos, incluidas extremidades superiores e inferiores.

Debido a que los restos se encuentran en diferentes estados de descomposición, las autoridades creen que no todos murieron al mismo tiempo y que fueron enterrados en momentos diferentes.

El equipo investigador ya ha trasladado los cuerpos a una morgue para realizar un análisis más exhaustivo que ayude a clarificar la causa y forma de los fallecimientos, así como para identificar a las víctimas.

Al menos dos sospechosos fueron trasladados el lunes para comparecer ante el Tribunal de Primera Instancia de Kericho en relación con los hechos.