Sudáfrica detiene a doce altos cargos de la Policía por supuesta corrupción

Todos ellos fueron arrestados este martes bajo cargos de corrupción, fraude e infracción de la Ley de Finanzas, y se espera que comparezcan este miércoles ante el Tribunal de Magistrados de Pretoria, indicó la Fiscalía en su cuenta de la red social X.

El caso tiene que ver con la adjudicación en 2024 de un contrato de salud de 360 ​​millones de rands (unos 18 millones de euros) a la empresa Medicare 24, del empresario Vusimusi 'Cat' Matlala, quien es sospechoso de tener vínculos con el crimen organizado y que se encuentra bajo custodia desde mayo de 2025, según medios locales.

La licitación se adjudicó para proporcionar servicios de salud a los agentes de la Policía, aunque poco después surgieron dudas por presuntas irregularidades, así como por posibles vínculos entre la compañía y los funcionarios implicados en el proceso, por lo que fue cancelado en 2025.

Entre los detenidos se encuentran al menos un general, cuatro brigadieres, un capitán, dos coroneles y un policía jubilado, y casi todos eran miembros del comité de evaluación de ofertas que gestionó esta licitación.

Las detenciones se produjeron mientras continúa una investigación ordenada por el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, sobre presunta corrupción al más alto nivel en el cuerpo policial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El pasado año, Ramaphosa suspendió a su ministro de Policía, Senzo Mchunu, y anunció la creación de una comisión judicial para investigar las acusaciones hechas contra él por un alto mando policial sobre sus presuntos vínculos con bandas criminales.