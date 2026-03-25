Tormenta política en Canadá por el mensaje monolingüe del consejero delegado de Air Canada

Carney declaró a los medios que estaba "muy decepcionado" con el mensaje "monolingüe" que Michael Rousseau, el consejero delegado de Air Canada, emitió el lunes a través de un video en el que lamentó la muerte de dos pilotos en el accidente que sufrió un avión de la compañía en el aeropuerto de LaGuardia.

El primer ministro canadiense añadió que aunque no importan las circunstancias del mensaje, en este caso en concreto muestra una "falta de juicio y de compasión" por parte de Rousseau, que se limitó a iniciar el video con un "bonjour" para seguir con casi cuatro minutos en inglés.

El video ha sido criticado por todos los partidos políticos de Canadá, donde el inglés y el francés son los dos idiomas oficiales del país.

Air Canada, cuya sede está en la provincia de Quebec, está sujeta a la Ley de Lenguas Oficiales, que obliga a ciertas instituciones federales y entidades específicas a operar en inglés y francés, ofreciendo sus servicios y comunicaciones con el público en ambas lenguas.

El martes, el Comité de Lenguas Oficiales de la Cámara de los Comunes del Parlamento canadiense aprobó por unanimidad que Rousseau testifique el 1 de mayo para explicar por qué emitió su mensaje solo en inglés.

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En Quebec, provincia cuyo único idioma oficial es el francés y que tiene estrictas leyes lingüísticas, el ministro de Relaciones con Canadá, Simon Jolin-Barrette, pidió este miércoles la dimisión de Rousseau y calificó su actuación como "completamente inaceptable".

Por su parte, el Bloque Quebequés (BQ), partido que representa en el Parlamento canadiense al movimiento independentista quebequés, también cuestionó el liderazgo de Rousseau, quien fue nombrado consejero delegado de Air Canada en 2021.

Poco después de su nombramiento, Rousseau pronunció un discurso totalmente en inglés en Montreal, que fue duramente criticado.

Aunque Rousseau se comprometió a mejorar su francés, también indicó que vivía desde hace años en Montreal y que no había necesitado hablar en francés.