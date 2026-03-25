Trabajadores venezolanos protestan por salarios y convocan marcha a sede del Ejecutivo

"Aprovechamos para invitar a toda Venezuela este 9 de abril a marchar hacia Caracas, vía Miraflores (sede del Ejecutivo), a pedirle respuesta a los hermanos (Delcy y Jorge) Rodríguez, dónde está el dinero de todos los venezolanos", dijo a los medios de comunicación José Patines, secretario general del sindicato de la Cancillería.

Los trabajadores y los estudiantes universitarios se concentraron en la sede de la UCV, donde realizaron una asamblea y posteriormente una marcha por los alrededores de la casa de estudio, en la que exigieron el aumento del salario mínimo que se mantiene en 130 bolívares desde hace cuatro años, unos 0,28 dólares mensuales a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.

En los últimos años, el Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonificaciones para los trabajadores públicos que no tienen incidencia en beneficios laborales y que suman 160 dólares, depositados en bolívares a la tasa oficial del día.

Patines indicó que también le exigirán a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y a su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, que rindan cuentas sobre las constantes fallas en el suministro de agua y de luz en el país.

"Que no sigan con cuentos, que no sigan mintiéndole a los venezolanos, si no pueden con el cargo, entréguenlo", añadió.

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Por su parte, Valetina Sialoni, estudiante de la UCV, dijo que es necesario seguir haciendo ruido para que los sueldos, las becas, las condiciones de vida y de estudio "valgan la pena en un país que siempre ha valido la pena".

En febrero pasado una familia necesitó 645,6 dólares para cubrir los gastos básicos de alimentación en Venezuela, según la ONG Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), que divulgó el lunes su estimación de la canasta alimentaria.

La ONG afirmó que un salario mínimo cubre apenas 0,05 % del costo de esta canasta, calculada en base a cinco personas, para la que se requieren 1.937 salarios mínimos mensuales o 4,4 bonos de "guerra económica", uno de los complementos que paga el Gobierno venezolano cada mes.

El BCV reportó a principios de marzo que el país suramericano acumuló una inflación de 51,9 % en los dos primeros meses de 2026, tras registrar un incremento de precios del 14,6 % en febrero y del 32,6 % en enero pasado.