Tres exploradoras abogan por incrementar y cuidar el patrimonio biodiverso del océano

Son Emilia Palma Tuki (Isla de Pascua), Kathryn Audroing (Trinidad y Tobago) y Alanna Matamaru Smith (Islas Cook), quienes hablan con EFE antes de recoger el premio en Nueva York el próximo 26 de marzo, durante las sesiones de la Comisión Preparatoria del Acuerdo para la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ, por sus siglas en inglés) que se reúne del 23 de marzo al 2 de abril.

Las tres exploradoras recogerán el Ocean Stewardship Award, creado para recordar a Kristina Gjerde, oceanógrafa y abogada estadounidense fallecida en diciembre de 2025, quien dedicó su carrera a la conservación del océano y fue una de las promotoras del BBNJ, también conocido como Tratado de Alta Mar.

Viven en Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) que afrontan diferentes impactos del cambio climático, como la subida del nivel del mar, fenómenos climáticos cada vez más impactantes, así como la amenaza de la minería en los fondos marinos.

Kathryn Audroing, bióloga marina, investigadora y divulgadora de Trinidad y Tobago que trabaja especialmente en el estudio de arrecifes de coral y tortugas, sobre todo las migratorias como la tortuga laúd, sostiene que le gusta pensar en "el océano como un sistema interconectado en el que los animales no conocen los límites que nosotros, como humanos, establecemos".

Explica que el premio supone "mantener el legado de Kristina Gjerde, quien trabajó muy duro" hasta lograr el desarrollo del BBNJ, tratado "ahora en vigor desde enero y en proceso de implementación"; así como proporcionarle "una gran ayuda económica para realizar un doctorado y permitirme crear una red de contactos científicos".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Audroing, que trabaja con comunidades locales en Trinidad y Tobago, apunta que es necesario "asegurarnos de que esas comunidades estén representadas en la implementación del BBNJ", y que trabajarán por "la equidad dentro del tratado".

Por su parte, Alanna Matamaru Smith, directora de la ong ambiental Te Ipukarea Society de las Islas Cook, explica que pretenden "dar voz al océano, sobre todo ante nuevas amenazas como la minería en aguas profundas, una actividad que podría convertirse en una nueva industria en el océano", tras la "concesión en 2022 por parte del Gobierno de permisos de exploración minera a tres empresas diferentes, dos estadounidenses y una belga, que forman una empresa conjunta sin la participación del Gobierno".

Según la directora de Te Ipukarea Society, a las tres empresas "se les otorgaron derechos para llevar a cabo investigaciones en las aguas del archipiélago, principalmente para estudiar acerca de los nódulos polimetálicos (utilizados en la industria tecnológica) que se encuentran en las llanuras a 4.000 metros de profundidad", así como "para recopilar datos medioambientales".

Su labor y la de la ong, señala, es "educar e informar a los ciudadanos y comunidades locales sobre lo que está pasando, de las posibles amenazas y repercusiones de la minería", a pesar de que "ahora mismo este tema está muy cargado políticamente" en el archipiélago, ubicado en el océano Pacífico, entre Hawái y Nueva Zelanda.

Matamuru Smith, máster en Biología de la Conservación, busca además asegurarse de estar "lo mejor informada posible sobre las nuevas investigaciones científicas, para garantizar que tomamos una decisión fundamentada sobre cómo abordar este tema".

Por su parte, Emilia Palma Tuki, bióloga marina en la Isla de Pascua, subraya la importancia del océano para las comunidades locales, la de la biodiversidad marina y alerta de fenómenos meteorológicos "cada vez con más impacto en su territorio y en periodos cada vez más cortos".