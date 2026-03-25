Tribunal alemán condena a cuatro miembros de Hamás por pertenencia a banda armada

El tribunal constató en un comunicado que Hamás reúne todas las condiciones para ser calificada como organización terrorista que opera en el extranjero, de acuerdo con el Código Penal alemán.

El tribunal recuerdó que Hamás tiene como meta la destrucción del estado de Israel y la creación de un régimen islamista.

Hamás está desde hace años en la lista de la UE de organzaciones terroristas pero, según el tribunal, hasta ahora no se había hecho una clasificación clara en el derecho alemán.

Los criterios para considerar a Hamás como organización terrorista, según el comunicado, ya se cumplían antes de la masacre perpetrada en Israel el 7 de octubre de 2023.

Aunque no se pudieron constatar planes de atentados concretos el tribunal señala que Hamás desarrolla en Europa acciones operativas de cara a posibles ataques en el futuro contra instalaciones judías o israelíes.

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Así, por ejemplo, el brazo militar de Hamás ha creado desde hace tiempos depósitos de armas en varios países europeas.

Los acusados fueron identificados como Abdelhamid Al A., de 47 años, Mohamed B., de 36, Ibrahim El R., de 43, y Nazih R., de 58.

Todos nacieron en el Líbano, viven en Europa desde hace años y trabajaban con enlaces de Hamás.

Un alto funcionario de la organización en el Líbano les había encomendado visitar depósitos subterráneos de armas en Polonia, Dinamarca y Bulgaria, controlar las existencias y volver a cerrarlos.

Durante el proceso, se pudo probar que El R. inspeccionó un depósito en Bulgaria entre 2019 y 2023.

No se ha podido determinar si también encontró e inspeccionó el depósito en Dinamarca y los otros acusados no lograron ubicar el depósito en Polonia que debían inspeccionar.

El R. tuvo contacto con las armas del depósito en Bulgaria por lo que además de cometer el delito de pertenencia a banda armada incurrió también en una violación de las leyes de posesión de armamento.

El tribunal basó su decisión en escuchas a las comunicaciones de los acusados, en el análisis de material informático, en documentos de Hamás públicamente accesibles, en declaraciones de testigos y en el informe de un especialista en el Islam.

Los condenados tienen una semana para presentar un recurso ante el Tribunal Supremo.