Ucrania neutralizó durante la noche 121 de los 147 drones lanzados por Rusia

Otros 24 drones no fueron interceptados e impactaron en dieciocho localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea. Varios aparatos no tripulados rusos seguían sobrevolando Ucrania en el momento en que se publicó el parte.

Este nuevo ataque nocturno ruso se produce después de que Rusia atacara en la víspera territorio ucraniano con drones de larga distancia también durante el día, algo poco habitual en esta guerra.

Rusia empleó en este bombardeo diurno que tuvo como principal objetivo el oeste de Ucrania más de 500 drones de larga distancia.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que el principal objetivo de los drones rusos lanzados durante la jornada del martes -que empezó con un ataque combinado de madrugada con más de 30 misiles y cerca de 400 drones- fue el sistema energético de Ucrania.

Según el Ministerio de Energía ucraniano, este último ataque nocturno ruso provocó apagones de electricidad en las regiones de Odesa (sur), Poltava (centro-este), Sumi y Járkov (noreste) y Cherníguiv (norte). En varios distritos de Cherníguiv, la región más afectada, el bombardeo ha dejado sin luz a 62.000 abonados al sistema.

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Ucrania y Rusia intercambian prácticamente todas las noches ataques con drones de larga distancia que en ocasiones van acompañados de misiles.

Las fuerzas ucranianas han alcanzado esta madrugada en uno de estos ataques la terminal portuaria de Ust-Luga, en la región rusa de Leningrado, que se ha incendiado a consecuencia del impacto de un dron.