Un diputado ruso de 70 años firma un contrato con el Ejército para combatir en Ucrania

Según el medio, se trata de Valeri Filípov, que firmó el contrato este marzo y planea estar en el frente durante un plazo de medio año antes de retomar sus funciones oficiales.

El hombre mantendrá su mandato mientras lucha en el frente, confirmó una portavoz del parlamento regional de Cheliábinsk.

Filípov también ejerce como empresario y llegó a formar parte de una lista de la revista Forbes en 2023 y 2024 como poseedor de una fortuna de más de 300 millones de rublos, es decir casi 4 millones de dólares.

Según datos oficiales, en 2025 cerca de 420.000 personas firmaron contratos con el Ejército ruso para marcharse a combatir a Ucrania.