Un documental sobre la escritora que demandó a Trump se estrenará en mayo en EE.UU.

El filme debutó en el Festival de Cine de Telluride (Colorado) en 2025 y tras presentarse en varios festivales alrededor del mundo llegará el próximo 22 de mayo al IFC Center de Nueva York y a Los Ángeles el 29 de mayo, con proyecciones posteriores en otras ciudades del país, de acuerdo con la revista Variety.

El rotativo indica además que habrá proyecciones especiales de preestreno en el IFC el 21 de mayo, que incluirán una sesión de preguntas y respuestas con E. Jean Carroll -la primera mujer editora de las revistas Esquire, Playboy y Outside- y su abogado, Robbie Kaplan.

'Ask E. Jean' (Pregunta a E. Jean) -un título que proviene de una columna de consejos que Carroll escribía para la revista Elle- fue dirigida y producida por la premiada cineasta Ivy Meeropol ('After the Bite' y 'Heir to An Execution'), destaca Variety.

"E. Jean Carroll es una de las voces más extraordinarias y originales de la vida estadounidense", dijo a la revista Karol Martesko-Fenster, directora ejecutiva y presidenta de Abramorama, y destacó que Ivy Meeropol ha realizado una película "tan audaz y divertida" como su protagonista.

Aseguró que este documental "es justo el tipo de historia que nos encanta compartir con el público: atrevida, necesaria y completamente inolvidable".

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El documental ganó el gran premio del jurado a la mejor película en el Festival de Cine Documental de Hot Springs (Arkansas) de 2025 y el premio del público al mejor documental en el Festival de Cine de Sun Valley (Idaho) de 2025.