Un esbozo del retrato más famoso de Napoleón de joven vendido por 225.080 euros en París

El precio final se ha mantenido en línea con la estimación inicial de entre 200.000 y 300.000 euros de Artcurial, la casa de subastas encargada de la puja, que alcanzó los 170.000 euros, a los que se le añadieron las tasas correspondientes.

El cuadro para el que se preparó, 'Bonaparte en el Puente de Arcole', es considerado el retrato más célebre del Napoleón joven y aparece hoy "en todos los libros de historia del arte", según aseguró a EFE el encargado de la venta y vicepresidente de Artcurial, Matthieu Fournier.

Fournier explicó a EFE que el dibujo preparatorio, de tan solo 22,1 centímetros de alto y 16,2 centímetros de ancho, marcó "el inicio del uso de la imagen" de Napoleón "al servicio de su ambición personal".

El autor, Antoine-Jean Gros, fue un discípulo de Jacques-Louis David que destacó como precursor del romanticismo: un estilo incipiente que Napoleón utilizó para promocionar sus gestas políticas y militares.

Gros dispuso de escasos minutos para retratar al joven general, tiempo suficiente para esbozar su rostro y los trazos esenciales de la escena final, más tarde plasmada en cuadro y adquirida por Napoleón.

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Hoy conservado en el Palacio de Versalles, el fresco de Gros representa el instante en el que las fuerzas francesas cruzaron un puente en la localidad de Arcole, al norte de Italia, el 15 de noviembre de 1796, en una campaña que les permitió expulsar a los austríacos de la península y, eventualmente, ganar la guerra.

En la subasta de hoy también destacó la venta de una ilustración de Jacopo Ligozzi del siglo XVI, que muestra a Dante y a Virgilio en el segundo círculo del infierno, adjudicada por un total de 820.880 euros.