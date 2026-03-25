Vicepresidenta de la CE pide explicaciones a Hungría por supuestas filtraciones a Rusia

"Estas informaciones según las cuales el ministro húngaro de Asuntos Exteriores (Péter Szijjártó) habría revelado a su homólogo ruso el contenido de las conversaciones ministeriales a puerta cerrada, por supuesto, suscita gran preocupación", indicó Virkkunen preguntada sobre el asunto durante una rueda de prensa.

Agregó que "la relación de confianza entre los países miembros, así como entre éstos y las instituciones, es fundamental para el funcionamiento de la Unión Europea".

"Por lo tanto, está claro que esperamos que el Gobierno húngaro nos dé una explicación", concluyó.

Szijjártó ha admitido que suele tener contactos directos con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, antes y después de reuniones del Consejo Europeo, aunque le restó importancia, al considerar esas comunicaciones como parte de su trabajo diplomático.

"Coordino antes y después de las reuniones de los ministros de Exteriores sobre las decisiones tomadas o que se están por tomar con las personas que son importantes para los intereses húngaros", explicó Szijjártó durante un mitin electoral esta semana.

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Al ser preguntado sobre si Lavrov está entre esas personas, el ministro admitió que sí, ya que "Rusia es para Hungría un importante socio, por ejemplo para el abastecimiento energético".

El sábado pasado, el diario estadounidense 'Washington Post' había informado sobre frecuentes contactos entre Szijjártó y Lavrov en pausas de reuniones del Consejo Europeo, donde se suele debatir sobre las medidas comunitarias contra Rusia por su invasión de Ucrania.

La Comisión Europea ya calificó el lunes como "muy preocupantes" las informaciones de que Szijjártó estaría filtrando información a Rusia sobre los debates a puerta cerrada de los titulares de Exteriores, y confió en que el Gobierno húngaro "aporte aclaraciones".

Szijjártó, cuyo Gobierno es el aliado más cercano de Moscú en la UE, había desmentido inicialmente las informaciones del 'Washington Post' como "noticias falsas".

La polémica sobre posibles filtraciones ha estallado en plena campaña electoral ante las elecciones del 12 de abril, en las que el líder opositor conservador Péter Magyar podría arrebatar el poder al primer ministro, Viktor Orbán, que gobierna desde 2010 con amplia mayoría.