Wadephul condena ataques injustificados de Irán a países vecinos y aboga por la diplomacia

"Debemos temer una nueva escalada debido a los ataques totalmente injustificados de Irán" contra los Estados ribereños del Golfo, que "son totalmente injustificados", declaró en una rueda de prensa conjunta con su homólogo tunecino, Mohamed Ali Nafti.

"Estos Estados no han atacado a Irán en ningún momento. Estos Estados no han puesto a disposición de Estados Unidos ni de Israel ningún tipo de recursos militares y, por tanto, condenamos enérgicamente este comportamiento de Irán y le instamos a que desista de ello", dijo el jefe de la diplomacia germana.

Wadephul agregó que los continuos combates y la evolución de esta guerra son motivo de gran preocupación al referirse a estos ataques indiscriminados con misiles tanto contra los Estados vecinos del Golfo como contra Israel.

Además, advirtió de que el bloqueo de facto del estrecho de Ormuz no sólo amenaza el suministro energético mundial, sino también el transporte de fertilizantes y, con ello, la seguridad alimentaria en todo el mundo.

Por otra parte, expresó su satisfacción por el hecho de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya aplazado por unos días el ultimátum lanzado contra Teherán y que aspire a entablar negociaciones.

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"El régimen iraní haría bien en aceptar esta propuesta ahora. Por tanto, si existe una oportunidad para la diplomacia, deberíamos dar sin duda una oportunidad al diálogo", dijo, y reiteró la disposición de Alemania de contribuir a ello.

Asimismo, Wadephul señaló que el Ejecutivo alemán espera a poder conocer el dictamen que debe emitir el asesor jurídico del Gobierno estadounidense para evaluarlo y pronunciarse al respecto.

Recordó que en una primera valoración jurídica, el Gobierno estadounidense había señalado que el régimen iraní "se ha comportado mal durante décadas y, sobre todo, ha mostrado una actitud hostil hacia sus vecinos", a lo que se suma el programa nuclear iraní, que viene de lejos, y el programa de misiles de Teherán, "que evidentemente no sólo supone una amenaza para los países vecinos".

Wadephul eludió de esta manera pronunciarse sobre los recientes comentarios del presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, quien calificó en un discurso de "contraria al derecho internacional" y de "error desastroso" la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, y se limitó al ser preguntado al respecto que "es una buena tradición no comentar las declaraciones de otros órganos constitucionales".

El ministro tunecino, por su parte, dijo coincidir con su homólogo alemán en que "el diálogo y las negociaciones, así como el retorno a los mecanismos diplomáticos, son la clave para resolver las crisis" del mundo actual.

"Es necesario volver al derecho internacional y a la Carta de Naciones Unidas. Hoy vemos que nos enfrentamos a numerosas crisis, y debemos minimizar sus efectos y consecuencias para todos los pueblos del mundo", instó.