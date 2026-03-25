Wall Street cierra en verde tras rechazo de Irán a plan de EEUU para poner fin a la guerra

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones se situó en los 46.429 puntos; el selectivo S&P 500 avanzó un 0,54 %, hasta los 6.591 enteros, y el tecnológico Nasdaq ganó un 0,77 %, hasta las 21.929 unidades.

La Casa Blanca aseguró este miércoles que las conversaciones con Irán siguen siendo "productivas" pese al rechazo de Teherán al plan del presidente Donald Trump para terminar con el conflicto.

"No se han detenido. Las conversaciones continúan. Son productivas, tal como dijo el presidente (Trump) el lunes, y siguen siéndolo", explicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa, al ser preguntada por el estado del diálogo tras el anuncio de la república islámica.

Según informó ayer el diario The New York Times, el plan de paz fue canalizado a través de Pakistán e incluye líneas generales relacionadas con el programa nuclear y el desarrollo de misiles balísticos iraníes.

Sin embargo, medios de Irán han dicho que la nación persa rechazó el plan por considerarlo "excesivo" y que ha respondido a Washington con sus propias condiciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por otro lado, la misión de Irán ante la ONU afirmó ayer en su perfil de X que los buques "no hostiles" que no participen ni apoyen ataques a Irán pueden transitar por el enclave de manera segura.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajó hoy un 2,2 %, hasta los 90,32 dólares el barril.

En el plano corporativo, en la jornada de hoy destacó la subida de las empresas tecnológicas con Nvidia subiendo un 2 %, AMD un 7 % e Intel otro 7 %.

Por sectores, lideraron las ganancias el de materias primas (1,97 %) y bienes no esenciales (1,18 %).

En otros mercados, el oro subió un 3 %, hasta los 4,539 dólares la onza, y la plata sumó un 4 %, hasta 72,35 dólares.