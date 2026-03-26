Accionistas de Volaris aprueban fusión con Viva Aerobús, para crear grupo aéreo mexicano

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la firma Controladora Vuela Compañía de Aviación (Volaris) indicó que los accionistas de la compañía aprobaron todos los puntos del orden del día presentados durante la asamblea general extraordinaria de accionistas celebrada el 25 de marzo de 2026.

Explicó que la asamblea alcanzó un quórum del 93,7 %, con el 91,8 % del capital social en circulación de la compañía "votando a favor de la combinación de negocios propuesta con Grupo Viva Aerobus, sin votos en contra y el resto en abstención".

La aprobación de estas resoluciones por parte de los accionistas, señaló Volaris, "representa un hito importante en la transacción propuesta" con Viva Aerobús, "para crear un grupo de aerolíneas con una base más sólida y eficiente", esto para "expandir el transporte aéreo y fortalecer la conectividad en México y a nivel internacional".

Volaris dijo que continuará trabajando para "concretar la transacción, sujeta a las autorizaciones regulatorias y a las condiciones de cierre correspondientes".

A mediados de diciembre pasado, Volaris y VivaAerobus iniciaron la creación de un grupo aéreo conjunto, en un proceso que esperaban cerrar, tras los trámites regulatorios necesarios, en los próximos 12 meses

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Ambas aerolíneas explicaron en aquel momento que la fusión estaba sujeta a la aprobación de los accionistas y señalaron que el acuerdo para formar el grupo mexicano de aerolíneas era "bajo una estructura de sociedad controladora".