Al menos nueve migrantes muertos y 45 desaparecidos por un naufragio en la costa de Yibuti

“En la noche del 24 de marzo se produjo un trágico naufragio frente a las costas de Yibuti, al norte de Obock: de los 320 pasajeros, nueve personas han fallecido y 45 permanecen desaparecidas”, indicó la OIM en la red social X.

El jefe de la OIM en Obock, Youssouf Moussa, señaló que la agencia de la ONU está colaborando con las autoridades para asistir a los sobrevivientes.

“La OIM, en estrecha colaboración con las autoridades locales, brindó la asistencia necesaria a los supervivientes. Esta tragedia se suma a una serie de incidentes que ocurren a lo largo del año en esta ruta migratoria, una de las más transitadas del mundo”, afirmó Moussa.

La agencia no proporcionó información sobre el origen ni el destino del barco, aunque accidentes similares son frecuentes en las aguas entre el Cuerno de África y Yemen, ya que es una de las rutas utilizadas por migrantes que intentan llegar a Oriente Medio y otros destinos.

Decenas de miles de migrantes del Cuerno de África, especialmente de Etiopía y Somalia, transitan cada año por Yibuti en un intento por llegar a Arabia Saudí y a los países del Golfo en busca de oportunidades de empleo.

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Según un informe de la OIM publicado este lunes, la llamada “Ruta Oriental”, una de las más peligrosas del mundo, registró en 2025 unas 922 muertes y desapariciones de migrantes, casi el doble que en 2024, cuando se contabilizaron 558 víctimas.

Los migrantes abandonan sus hogares en busca de mejores oportunidades laborales y, en algunos casos, para escapar de los conflictos, la inseguridad y los efectos adversos del cambio climático.

En sus viajes, muchos afrontan riesgos que ponen en peligro sus vidas, como hambre, enfermedades y explotación a manos de traficantes de personas, unos peligros que sufren de nuevo cuando no logran sus objetivos e intentan volver a sus países de origen, principalmente Etiopía, pero también Somalia en ocasiones.