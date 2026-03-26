Al menos un fallecido al chocar dos avionetas en una provincia tropical de Ecuador

ECU 911 recibió a las 07:22 hora local (12: 22 GMT) la alerta de la colisión aérea ocurrida en el municipio de Puebloviejo, recinto Barraganete, en una zona agrícola de la provincia tropical de Los Ríos.

Según el alertante, dos avionetas se habrían impactado y existirían personas atrapadas.

Unidades de rescate en el sitio informaron, de manera preliminar, que, tras la verificación inicial, se confirmó una persona fallecida.

Al momento, equipos especializados continúan con las labores de inspección en la segunda aeronave involucrada.

El número de personas heridas se mantiene por confirmar, indicó el ECU 911.