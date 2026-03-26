Alemania aprueba medidas frente al aumento de precio de combustibles por la guerra en Irán

Las medidas propuestas por la coalición gubernamental que forman conservadores y socialdemócratas alemanes prevén multas de hasta 100.000 euros en caso de no respetar las limitaciones a las subidas al precio de los carburantes.

Los combustibles afectados por esta iniciativa, conocida como "el modelo austriaco", son el diésel y las gasolinas E5 y E10.

Entre las medidas aprobadas figura también un endurecimiento de la legislación antimonopolio, pues se facilita a la Oficina Federal de Competencia la intervención contra las empresas del sector en posición dominante.

Además, en caso de fuertes subidas de precios, las empresas tendrán que demostrar que sus aumentos de precios están objetivamente justificados.

"Ahora los grupos energéticos tendrán que probar por qué suben los precios y mostrar cómo es la estructura del precio", precisó en una declaración a los medios de comunicación tras la votación en la Cámara Baja germana la ministra de Economía de Alemania, Katharina Reiche.

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"Ahora va a ser más rápido posible que la Oficina Federal de Competencia actúe e investigue frente a infracciones", señaló la ministra.

"No sólo tenemos en cuenta las preocupaciones de los ciudadanos, sino que también actuamos. Pero también puede ser que este paquete, si la crisis persiste en la región, no sea suficiente", advirtió Reiche, que aludió así a las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio.

Según la ministra, el Gobierno germano está abierto a tomar otras medidas, como el aumento de las deducciones fiscales sobre gastos de desplazamiento o rebajar los impuestos a la energía.

Sobre esto último, "hay que ver si hay margen de maniobra en el presupuesto", abundó Reiche, que aseguró que el Gobierno también tiene como prioridad mantener estable el abastecimiento de que gas y petróleo.

"No hay escasez en los mercados de petróleo y gas", recordó la ministra.

Las medidas aprobadas en la Cámara Baja, que aún deben contar con el visto bueno de la Cámara Alta -instancia parlamentaria que votará el paquete el viernes-, responden al alza experimentado en los productos energéticos como consecuencia de la guerra en Irán, conflicto por el que se ha visto afectado el tráfico naval en el estrecho de Ormuz.

Dicho estrecho en uno de los puntos claves en el comercio de hidrocarburos, especialmente, los que llevan dirección a Asia.