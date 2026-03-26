Ante la censura, los rusos buscan alternativas a WhatsApp y Telegram en chats surcoreanos

La aplicación surcoreana KakaoTalk es la quinta aplicación más descargada en el App Store de Rusia, mientras que en el catálogo de Android ocupa el puesto número 28, aunque hace tan solo unos días ni siquiera figuraba entre las 100 primeras.

El principal mercado de la aplicación es Corea del Sur, donde se lanzó en 2010, y trabaja como una superaplicación que engloba múltiples servicios como pagos, taxi, mensajería y trámites administrativos estatales.

Los usuarios afirman que la aplicación funciona actualmente sin restricciones en Rusia, donde se ha generalizado el uso de redes de conexión privada (VPN) para sortear los bloqueos de aplicaciones occidentales impuestos a raíz de la guerra de Ucrania en 2022.

KakaoTalk ofrece una interfaz en ruso, aunque algunos usuarios han notificado errores. Para registrarse desde un número ruso es necesario enviar un SMS a un número extranjero.

La aplicación está registrada en la lista de la agencia estatal rusa Roskomnadzor, que incluye a empresas de comunicación, que están obligadas a almacenar la correspondencia de sus usuarios durante seis meses y proporcionarla periódicamente a las autoridades rusas si ello es solicitado.

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Las autoridades rusas comenzaron el año pasado a bloquear internet y las redes de mensajería WhatsApp y Telegram, la última de las cuales podría ser completamente bloqueada el 1 de abril, según medios.

Los recientes cortes, de hasta tres semanas, en el centro de Moscú y la campaña de bloqueo contra Telegram ha suscitado el desagrado ciudadano, incluso de los más patriotas.

El Kremlin intensificó su censura con el inicio de su campaña en Ucrania restringiendo cada vez más el acceso a la información no oficial y persiguiendo cualquier manifestación de disidencia y oposición a la guerra.