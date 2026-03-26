Bizum defiende un sistema de pagos propio en Europa para ganar autonomía frente a EEUU

"Los pagos se están convirtiendo en una industria crítica en cualquier sector de la economía porque es lo que mueve el día a día y lo que hace que la economía fluya. Queremos no depender tanto de soluciones americanas", afirmó a EFE Fernando Rodríguez, director general adjunto de Expansión Internacional de Bizum.

Durante un evento celebrado en la capital italiana junto a su homóloga Bancomat, ambas plataformas subrayaron la importancia de la colaboración entre los países del sur de Europa en este ámbito, en línea con los esfuerzos de las instituciones comunitarias por reforzar la autonomía financiera del continente.

Tras la firma del memorando el pasado febrero entre la alianza EuroPA y la Iniciativa Europea de Pagos (EPI) para avanzar hacia un gran sistema paneuropeo de pagos, el proyecto encara ahora su fase de institucionalización.

Las soluciones implicadas —entre ellas Bizum, Bancomat, MB WAY, Vipps MobilePay y Wero— dan servicio a aproximadamente 130 millones de usuarios en trece países europeos.

"Hemos sentado las bases con Portugal e Italia a través de acuerdos bilaterales, pero con otras soluciones en Europa creemos que tiene sentido crear una solución central que sea escalable y resista el paso del tiempo", precisó el directivo.

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En este contexto, Rodríguez explicó durante su intervención en el foro que el objetivo es construir un "puente" entre las distintas iniciativas mediante la creación de una nueva compañía, para la que ya se está redactando el acuerdo de accionistas y que podría tener su sede en Madrid.

La propuesta pasa por interconectar sistemas nacionales ya consolidados, de modo que los ciudadanos europeos puedan seguir utilizando herramientas en las que ya confían, al tiempo que se aprovechan las inversiones realizadas en cada mercado.

"Estamos tratando de conseguir que esas inversiones en las que hemos puesto tanto esfuerzo y tiempo, ahora se conecten. Esa es la parte importante: la reutilización de infraestructuras", insistió.

A pesar de no haberse lanzado aún una campaña de comunicación masiva, la colaboración entre Bizum, Portugal e Italia ha registrado ya más de 10.000 operaciones transfronterizas.

"Es un mérito tremendo porque los usuarios están acostumbrados tanto a hacer operaciones en sus respectivos mercados que prueban a ver si también funciona con otros usuarios", destacó Rodríguez.

En el evento, en el que también participaron las patronales bancarias de España e Italia, la presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, defendió la necesidad de "avanzar hacia una mayor escala de pagos" en Europa.

En declaraciones a EFE, Kindelán destacó que este paso es fundamental tanto para la eficiencia económica del continente como para su soberanía y "no ser dependientes de terceros países".