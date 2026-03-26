Borrell tacha de "catastrófica" la respuesta europea a la guerra en Oriente Medio

Borrell, que es el actual presidente del Centro de investigación en relaciones internacionales, CIDOB, protagonizó este jueves el coloquio 'La vieja Europa frente a un nuevo mundo', organizado por el periódico 'La Vanguardia' en Barcelona.

En su intervención lamentó que esta guerra haya cogido a los países europeos "completamente divididos", entre los que decían "que ya les iba bien porque les hacía el trabajo sucio", en alusión a Alemania y las críticas de España, que considera razonadas.

Además, subrayó que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha estado "al lado de Estados Unidos e Israel sin condiciones".

"La acción militar -de EE.UU. e Israel sobre Irán- me da la sensación de que no traerá la libertad al pueblo de Irán, la seguridad a Israel, ni la estabilidad a Oriente Medio", expresó Borrell, que agregó que tampoco es la manera en la que Estados Unidos "tiene que reforzar la autoridad mundial", porque puede salir "muy escaldado".

En este sentido, apuntó que Irán "no estaba a punto de tener la bomba atómica", sino más bien "lejos" tras los bombardeos del mes de junio del año pasado: "Esto se parece a la historia de las armas de destrucción masiva de Irak. Esta no es una buena razón. Esto no cuela, pero lo usan como argumento".

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Para Borrell, el conflicto "es una locura por las consecuencias que tendrá en el mundo", una guerra "catastrófica" y que tendrá "a China y a Rusia como grandes ganadores".

Por otro lado, Borrell ha acusó a Estados Unidos de estar cometiendo "un crimen de guerra" al "cortar los suministros básicos" a la población civil en Cuba.

"Si cortar los suministros a una población civil es un crimen de guerra, lo que hizo Israel en Gaza es un crimen de guerra, y lo que está haciendo Donald Trump con Cuba es un crimen de guerra, porque está privando a una sociedad de los bienes básicos", opinó.

En este sentido, argumentó que Trump "está buscando a la Delcy Rodríguez de Cuba", y auguró que "no desembarcará con los marines" en la isla caribeña, sino que optará por una solución que provenga del interior régimen.

A criterio de Borrell, Estados Unidos "ya no se puede considerar una democracia plena", porque las "corrientes intelectuales que llevaron a Trump a la presidencia no son representantes de la democracia" como se entiende a nivel europeo.