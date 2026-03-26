Brasil defiende ante el G7 su reforma de la ONU frente a los ataques al multilateralismo

En un discurso durante la reunión de responsables diplomáticos del G7 en la abadía de Vaux de Cernay, en la localidad de Cernay la Ville, a una cincuentena de kilómetros de París, adonde acudió como país invitado por la presidencia francesa, Vieira hizo hincapié en que en muchos de esos conflictos están implicados precisamente miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que disponen de derecho de veto.

Aunque no citó a nadie, sus palabras pueden leerse como una referencia a los casos de Rusia, en guerra abierta con Ucrania desde hace más de cuatro años, y de Estados Unidos, que desde el 28 de febrero ha desencadenado las hostilidades contra Irán, junto a Israel.

"El Consejo de Seguridad, creado para prevenir conflictos, se encuentra ahora en un punto muerto permanente", denunció el ministro brasileño.

Explicó que su país apuesta por una reforma de la ONU que "refuerce el papel de la Asamblea General como principal órgano deliberativo, normativo y representativo" y por un Consejo de Seguridad que se adapte "a las realidades y exigencias del siglo XXI".

Y para eso, entiende que debe ampliar su composición "para garantizar la representación de los países de África, América Latina y el Caribe".

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En una línea similar, pidió una reforma del Fondo Monetario Internacional (FMI) que "refuerce la representación de los países en desarrollo y aumente los fondos para luchar contra la pobreza y el cambio climático, por ejemplo".

Igualmente dijo que hay que restablecer "un sistema comercial multilateral basado en normas, justo e inclusivo, que tenga a la Organización Mundial del Comercio (OMC) como eje central".

A juicio de Vieira, el recurso a las "soluciones militares para los problemas que la gobernanza mundial no ha logrado resolver" está minando la capacidad para garantizar el orden, la prosperidad y el desarrollo sostenible.

Ilustró esa deriva haciendo notar que mientras el gasto militar va en aumento (señaló que en 2025 se dedicaron 2,7 billones de dólares "en armas y guerras"), "630 millones de personas siguen sufriendo hambre" en el mundo.

Vieira se quejó de que las instituciones financieras internacionales, como el FMI y el Banco Mundial "están fallando en respaldar las necesidades del mundo en desarrollo".

En la misma línea, criticó que el comercio internacional, "una herramienta fundamental para promover el desarrollo económico", se esté viendo "sometido a presiones" que no se habían dado desde que se creó en 1947 el GATT, el predecesor de la OMC.

En resumen, denunció que en la práctica hay "tentativas para desmantelar el orden global tal y como lo conocemos sin una idea clara de con qué se puede sustituir".

El ministro brasileño, que agradeció haber sido invitado por la presidencia francesa a la reunión del G7, que desde 1975 reúne a los siete países más ricos del mundo (Estados Unidos, Japón, Alemania, Canadá, Reino Unido, Francia e Italia), no fue escuchado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que no se sumará al encuentro hasta mañana, en el segundo y último día de la reunión.

En esa segunda jornada se van a tratar los temas más peliagudos, que son los grandes conflictos mundiales, empezando por la guerra en Oriente Medio, desencadenada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán desde el 28 de febrero, y por la invasión rusa de Ucrania.