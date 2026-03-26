Bruselas avala un plan de 50 millones de Cataluña para inversiones en tecnologías limpias

El esquema estará abierto a todas aquellas empresas que dediquen recursos a mejorar su capacidad de producción tanto de tecnologías sin emisiones como de los principales componentes que necesitan dichas tecnologías, explicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Además, las ayudas del plan también apoyarán la producción de materias primas críticas nuevas o recicladas que sean necesarias para la fabricación tanto de los productos finales como de sus componentes.

El apoyo a las empresas que desarrollen actividades elegibles tendrán la forma de subvenciones directas financiadas con el presupuesto regional de Cataluña que se podrán conceder hasta el 31 de diciembre de 2030.

La Comisión Europea comprobó que el esquema catalán cumple las condiciones del marco temporal de ayudas de Estado que la UE aprobó el pasado año para apoyar el despliegue de tecnologías limpias en línea con el objetivo de descarbonizar la actividad económica del bloque.

Bruselas concluyó que el plan es "necesario y adecuado" para acelerar la transición y "facilitar el desarrollo de algunas actividades económicas que son importantes" para el Plan europeo para una Industria Limpia.

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Las autoridades comunitarias también señalaron que el esquema es "proporcionado" puesto que las ayudas se limitan al "mínimo necesario" y apenas tienen impacto en la competencia y el comercio entre Estados miembros.