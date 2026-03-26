Cancilleres del G7 inician su reunión en Francia inician debate sobre la gobernanza global

Según fuentes diplomáticas, el encuentro, organizado en el marco de la presidencia francesa del G7 en 2026, busca reafirmar una visión común basada en la solidaridad entre naciones, la estabilidad económica y la responsabilidad colectiva, en línea con el espíritu fundacional de esta instancia surgida en la cercana Rambouillet en 1975, tras la primera crisis del petróleo en 1973.

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, reúne así en una abadía medieval a sus homólogos del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Italia, Reino Unido y Japón), hoy y mañana, en una cita que forma parte del calendario previo a la cumbre de jefes de Estado y de gobierno prevista en Évian-les-Bains del 15 al 17 de junio.

También asisten como invitados los jefes de las diplomacias de Ucrania, Arabia Saudí, Brasil, India y Corea del Sur.

La agenda de la reunión se estructura en torno a tres grandes ejes: la resolución de las principales crisis internacionales, la reforma de la gobernanza global y la lucha contra amenazas transversales. En el primer bloque destacan los conflictos en Ucrania, Oriente Medio -incluyendo Gaza e Irán-, Sudán, Haití o Venezuela, así como los desafíos en la región del indopacífico.

En paralelo, los ministros abordarán la necesidad de reformar los mecanismos internacionales de gestión de crisis y reconstrucción, con especial atención a las cadenas de suministro humanitario y a las operaciones de mantenimiento de la paz, con presencia también de responsables de instituciones financieras internacionales para tratar cuestiones como la reconstrucción de infraestructuras estratégicas.

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El tercer eje estará centrado en amenazas globales que trascienden las fronteras, como el narcotráfico, la criminalidad organizada, la seguridad marítima y portuaria o los flujos migratorios.

Como novedad, la presidencia francesa ha querido ampliar el alcance tradicional de este tipo de reuniones, incorporando temas de cooperación transversal más allá de los conflictos abiertos, en un intento de adaptar el formato a los desafíos contemporáneos, según fuentes diplomáticas.

En este contexto, Francia ha optado por un formato ampliado del G7, invitando a los cinco países socios citados a participar en varias de las seis sesiones de trabajo previstas, con el objetivo de reforzar el diálogo, en especial con grandes economías emergentes.

Además de la sesión sobre gobernanza global, con la que se abrió esta tarde la cita, están previstas otras sobre reconstrucción, amenazas transversales, minerales críticos, apoyo a Ucrania (todas ellas en formato ampliado) y, en sesiones restringidas a los miembros del G7, la situación en Irán y la seguridad internacional.

Las cuatro últimas se celebran mañana en presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ausente este jueves.