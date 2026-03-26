Casi 500 periodistas detenidos en diez años en Grandes Lagos, la mayoría en RDC, según RSF

En la RDC se realizaron 253 arrestos y 69 detenciones de periodistas, según un informe publicado por RSF sobre la dificultad de ejercer el periodismo en una región azotada por problemas geopolíticos relacionados con recursos naturales.

Aunque la libertad de prensa en los seis países de la región (RDC, Kenia, Tanzania, Ruanda, Uganda y Burundi) cuenta con una calificación de "difícil" o "muy grave", el epicentro del deterioro de la situación se encuentra en el este congoleño, por la intensificación de los enfrentamientos entre el Ejército y los rebeldes del Movimiento 23 de Marzo (M23), apoyados por Ruanda.

"Los reporteros se encuentran atrapados entre la violencia del grupo armado M23 y la represión de las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC). Esto se traduce en arrestos, ataques, amenazas, desapariciones forzadas, ejecuciones y el cierre, saqueo y pillaje de redacciones", reza el documento.

La RDC también es el país con más periodistas asesinados, con cinco muertes registradas desde 2021, de las que cuatro se concentran precisamente en las provincias orientales, donde ambos bandos también saquean, clausuran o ejercen el control en medios locales.

Esta batalla por el control de las narrativas propicia igualmente la aparición de campañas de desinformación, a menudo alimentadas por nuevas tecnologías como la inteligencia artificial (IA), y hace que el acceso a las zonas de conflicto sea "extremadamente limitado" tanto para periodistas nacionales como para extranjeros.

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"Cientos de periodistas congoleños han sido desplazados internamente o forzados al exilio, particularmente a países vecinos, donde siguen enfrentándose a la represión transnacional y a una grave falta de seguridad. Algunos no tienen más remedio que abandonar la profesión", añade el texto.

Estas dificultades no sólo se limitan a las zonas de guerra, pues en la última década al menos diez periodistas fueron asesinados y otros cinco desaparecieron en los Grandes Lagos.

"En la región de los Grandes Lagos, los enemigos de los periodistas adoptan muchas formas. Los reporteros se ven acosados por la violencia armada, la presión política, la asfixia económica y la desinformación, factores que socavan a largo plazo el derecho del público a la información fidedigna", dijo la directora de Incidencia Política de RSF en África subsahariana, Jeanne Lagarde.

Países como Ruanda cuentan con un panorama mediático "estrictamente controlado" por las autoridades, lo que obliga a muchos reporteros a exiliarse.

En Burundi, la prensa se vio debilitada por la crisis de 2015; en Uganda, los periodistas que cubren protestas o elecciones se enfrentan a arrestos y violencia; y en Tanzania las "represivas leyes" restringen "severamente" la libertad de prensa.

Kenia, considerado un "centro regional de la libertad de prensa", también experimenta una debilitación de la independencia de sus medios, pues los periodistas son amenazados e intimidados cuando investigan casos de corrupción o movimientos sociales.

La independencia de los medios regionales se ve afectada en igual medida por un "mercado precario" caracterizado por salarios bajos e irregulares, así como por la falta de infraestructura y equipos esenciales para ejercer la profesión.

Por eso, RSF instó a los países de los Grandes Lagos a "actuar sin demora" para proteger a los periodistas.